Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Российский биатлонист Антон Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победу одержал немец Бенедикт Долль, который допустил лишь один промах на четырёх рубежах. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, вернувшийся на Кубок мира после сборов в Шушене. Ещё один представитель Норвегии — Стурла Легрейд — замкнул тройку сильнейших.