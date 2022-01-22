Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Италии
Вернувшийся на соревнования после коронавируса Эдуард Латыпов не сумел показать былых кондиций, заняв 25-е место.
Фото © ТАСС / AP Photo / Matthias Schrader
Российский биатлонист Антон Бабиков стал десятым в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Победу одержал немец Бенедикт Долль, который допустил лишь один промах на четырёх рубежах. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, вернувшийся на Кубок мира после сборов в Шушене. Ещё один представитель Норвегии — Стурла Легрейд — замкнул тройку сильнейших.
Бабиков же сумел замкнуть десятку, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Победителю россиянин уступил около двух минут. Не получилась гонка у Эдуарда Латыпова, который вернулся на Кубок мира после коронавируса. В финишном протоколе он расположился на 25-й строчке.
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