Госдеп опроверг сообщения о планах эвакуировать американцев с Украины
Ранее СМИ сообщили об опасениях Белого дома из-за предстоящих учений России и Белоруссии.
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Госдеп заявил, что США не планируют вывозить своих граждан с Украины.Так там прокомментировали РИА "Новости" сообщения Fox News о начале эвакуации семей американских дипломатов из страны 24 января.
"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", — сказали в пресс-службе ведомства.
В Госдепе также указали, что в случае принятия решения об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей граждане США не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе опасаются, что Россия может "напасть" на Украину с территории Белоруссии. В американском дипведомстве переживают из-за учений, которые Москва и Минск начнут 10 февраля.
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