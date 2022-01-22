Госдеп опроверг сообщения о планах эвакуировать американцев с Украины

Госдеп заявил, что США не планируют вывозить своих граждан с Украины.Так там прокомментировали РИА "Новости" сообщения Fox News о начале эвакуации семей американских дипломатов из страны 24 января.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", — сказали в пресс-службе ведомства.

В Госдепе также указали, что в случае принятия решения об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей граждане США не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация.