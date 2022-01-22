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Госдеп опроверг сообщения о планах эвакуировать американцев с Украины

Ранее СМИ сообщили об опасениях Белого дома из-за предстоящих учений России и Белоруссии.

22 января, 16:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Госдеп заявил, что США не планируют вывозить своих граждан с Украины.Так там прокомментировали РИА "Новости" сообщения Fox News о начале эвакуации семей американских дипломатов из страны 24 января.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью", — сказали в пресс-службе ведомства.

В Госдепе также указали, что в случае принятия решения об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей граждане США не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация.

Bloomberg: США планируют эвакуировать с Украины семьи американских дипломатов

Bloomberg: США планируют эвакуировать с Украины семьи американских дипломатов

Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе опасаются, что Россия может "напасть" на Украину с территории Белоруссии. В американском дипведомстве переживают из-за учений, которые Москва и Минск начнут 10 февраля.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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