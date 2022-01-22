В "Единой России" потребовали наказать чиновников за гибель девочки при нападении собак
Депутат Бурматов полагает, что трагедию можно было избежать, если бы власти строили приюты для уличных животных и контролировали их численность.
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За гибель семилетней девочки в результате нападения стаи бездомных собак должны ответить местные чиновники. Об этом написал в "Инстаграме" депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Бурматов. Он напомнил, что закон "Об ответственном обращении с животными" есть, но его реализация буксует.
"Очередное бездействие чиновников: приютов, разумеется, нет. Стерилизации нет. Самовыгул не запрещён. Закон не исполняется. Очередное уголовное дело", — подчеркнул он.
Партия "Единая Россия" занимается этим вопросом на федеральном уровне. По словам Бурматова, виновные в бездействии и неисполнении своих обязанностей чиновники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Запрос уже сделан в Следственный комитет. Депутат отметил, что есть регионы, где власти успешно справляются с проблемой уличных животных. При этом "не льётся ни человеческая, ни собачья кровь". Вместо отстрелов строятся приюты, в том числе и волонтёрами.
Напомним, в селе Домна Забайкальского края семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы. Теперь местные жители боятся отпускать детей одних и требуют ликвидировать бездомных животных.
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