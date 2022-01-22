В "Единой России" потребовали наказать чиновников за гибель девочки при нападении собак

За гибель семилетней девочки в результате нападения стаи бездомных собак должны ответить местные чиновники. Об этом написал в "Инстаграме" депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Бурматов. Он напомнил, что закон "Об ответственном обращении с животными" есть, но его реализация буксует.

Партия "Единая Россия" занимается этим вопросом на федеральном уровне. По словам Бурматова, виновные в бездействии и неисполнении своих обязанностей чиновники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Запрос уже сделан в Следственный комитет. Депутат отметил, что есть регионы, где власти успешно справляются с проблемой уличных животных. При этом "не льётся ни человеческая, ни собачья кровь". Вместо отстрелов строятся приюты, в том числе и волонтёрами.