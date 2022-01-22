Губернатор Забайкалья прибыл в Домну, где стая собак насмерть загрызла девочку
Местные жители отказываются отпускать детей в школу, пока в посёлке не решат проблему с бродячими животными.
Губернатор Забайкальского края вышел к людям © VK / Регион-75 | Чита
Губернатор Забайкалья пообещал разъярённым жителям убрать собак с улиц © VK / Регион-75 | Чита
В Забайкальском крае разъярённые жители стали ликвидировать бродячих собак после того, как одна из стай растерзала семилетнюю девочку. На место трагедии приехал губернатор региона Александр Осипов.
"Будем думать: или в питомник их (бездомных собак. — Прим. Лайфа) поместить. Будем советоваться с опытными людьми в федеральном центре, что с этим делать. Но их с территории Домны уберём", — заверил Осипов.
На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозятся устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу.
Ранее в Якутске женщину насмерть загрызла стая бродячих собак, когда она проходила мимо ипподрома. Эти животные и раньше нападали на людей. Мэр города ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа. После гибели женщины, которая оказалась доцентом университета, в городе начали массово отлавливать бродячих собак. Власти города заверили, что, несмотря на экстренные меры, при обращении с животными будут соблюдаться законы.
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