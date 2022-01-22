Губернатор Забайкалья прибыл в Домну, где стая собак насмерть загрызла девочку

В Забайкальском крае разъярённые жители стали ликвидировать бродячих собак после того, как одна из стай растерзала семилетнюю девочку. На место трагедии приехал губернатор региона Александр Осипов.

"Будем думать: или в питомник их (бездомных собак. — Прим. Лайфа) поместить. Будем советоваться с опытными людьми в федеральном центре, что с этим делать. Но их с территории Домны уберём", — заверил Осипов.