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В Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022"

В Минске указали, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

22 января, 16:15
<p>Фото © ТАСС / Федосенко Наталия</p>

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер, заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил республики Андрей Некрашевич.

"Данные учения носят исключительно оборонительный характер. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

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Некрашевич рассказал, что тренировки пройдут не только на полигонах Белоруссии, но и вблизи её границы. Он отметил, что численность иностранных войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран у рубежей республики, составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

"Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли", — отметил он.

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Ранее Лайф писал, что Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. Экипажам истребителей придётся преодолеть рекордную дистанцию — из восточной части РФ. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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