В Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022"

Белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале, носят исключительно оборонительный характер, заявил начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил республики Андрей Некрашевич.

"Данные учения носят исключительно оборонительный характер. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Некрашевич рассказал, что тренировки пройдут не только на полигонах Белоруссии, но и вблизи её границы. Он отметил, что численность иностранных войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран у рубежей республики, составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.

"Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли", — отметил он.