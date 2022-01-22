Митрополит Иларион оценил пересадку сердца свиньи человеку

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что у Русской православной церкви нет причин оспаривать использование генно-модифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США. Об этом он сообщил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Если речь идёт о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у церкви не должно быть оснований для того, чтобы как-либо оспаривать использование этих технологий", — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что люди на протяжении веков изобретали способы улучшения качества пищи, а сейчас думают об улучшении качества жизни. По его мнению, это само собой хорошо. При этом архиерей сравнил использование новых медицинских технологий с возделыванием райского сада, который Господь завещал первым людям.

"Что значит вмешательство в божественный план? Ведь мы же производим, например, селекцию растений... Ещё когда Бог вывел человека в рай, он повелел ему возделывать рай... Само по себе это только хорошо", — подчеркнул он.