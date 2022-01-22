Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки, растерзанной собаками в Забайкалье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела в Забайкалье, где стая собак растерзала семилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". После случившего разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозятся устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу.