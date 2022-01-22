Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина "отложить захват" Украины на время Олимпиады

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту России Владимиру Путину отсрочить "нападение" на Украину до конца зимней Олимпиады – 2022 в Пекине, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр", — цитирует своего собеседника агентство.