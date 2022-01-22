Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина "отложить захват" Украины на время Олимпиады
По словам издания, лидер Китая готовится к переизбранию, поэтому проблемы в Европе ему сейчас не нужны.
Фото © ТАСС / Рамиль Cитдиков / POOL
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту России Владимиру Путину отсрочить "нападение" на Украину до конца зимней Олимпиады – 2022 в Пекине, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
"Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр", — цитирует своего собеседника агентство.
Речь якобы идёт о периоде с 28 января по 20 марта. По утверждению издания, лидер Китая не желает осложнения ситуации в Европе, потому как может пойти на третий срок в своей должности.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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