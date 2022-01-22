Spiegel: Минобороны и МИД Германии осудили главу ВМС за слова о российском Крыме
Сам вице-адмирал сообщил, что его заявления отражают только его личное мнение "в тот момент".
Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Фото © ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa-Zentralbild
Высказывания командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о том, что воссоединившийся с Россией Крым никогда не вернётся под контроль Киева, вызвали недовольство в Министерстве обороны и в МИД Германии. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, глава Министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" решила обсудить слова Шенбаха с генеральным инспектором Вооружённых сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью и провела с ними видеозвонок. Как уточняет Spiegel, в понедельник вице-адмирала ожидает разъяснительная беседа с генеральным инспектором, которая может обернуться для него завершением карьеры.
Сам Шенбах опубликовал в своём твиттере сообщение о том, что его слова отражают только его личное мнение "в тот момент", а не позицию Министерства обороны ФРГ.
Ранее МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране.
Комментариев: 0