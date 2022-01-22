МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал публично опровергнуть высказывания командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда не вернётся под контроль Киева.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернётся благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнёров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы", — передаёт его слова "РБК-Украина".

Помимо прочего в министерстве выразили удивление по поводу высказывания Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". Украинский дипломат заявил, что даже попытка понять президента РФ Владимира Путина со стороны командующего немецкими ВМС должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы, а в данном случае "эти границы грубо нарушены".