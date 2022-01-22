МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме
Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране.
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Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал публично опровергнуть высказывания командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда не вернётся под контроль Киева.
"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернётся благодаря настойчивым усилиям Украины и её партнёров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы", — передаёт его слова "РБК-Украина".
Помимо прочего в министерстве выразили удивление по поводу высказывания Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". Украинский дипломат заявил, что даже попытка понять президента РФ Владимира Путина со стороны командующего немецкими ВМС должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы, а в данном случае "эти границы грубо нарушены".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разочаровался в Германии из-за заявления о невозможности вернуть Крым. Министр призвал Берлин прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.
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