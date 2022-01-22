Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Полиция задержала мужчину по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", им оказался 25-летний уроженец Таджикистана Ромиз А., работавший на рынке. По данным следствия, ещё одним злоумышленником является брат задержанного.

Поймать второго подозреваемого пока не удалось. На следующий день после ограбления вдовы мужчина купил себе автомобиль "Тойота" и уехал в Казахстан. Кто был третьим участником преступления, пока не известно. После ограбления Коташенко подвезла злоумышленников до Апрелевки, и они вернули ей пять миллионов рублей.