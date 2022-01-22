Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко
Поймать второго злоумышленника пока не удалось. На следующий день после преступления он уехал из России.
Дом Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей © LIFE
Полиция задержала мужчину по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", им оказался 25-летний уроженец Таджикистана Ромиз А., работавший на рынке. По данным следствия, ещё одним злоумышленником является брат задержанного.
Поймать второго подозреваемого пока не удалось. На следующий день после ограбления вдовы мужчина купил себе автомобиль "Тойота" и уехал в Казахстан. Кто был третьим участником преступления, пока не известно. После ограбления Коташенко подвезла злоумышленников до Апрелевки, и они вернули ей пять миллионов рублей.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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