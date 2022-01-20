Друг Градского Романов уверен, что вдову музыканта подставили историей с ограблением
Журналист заметил, что женщина не способна на злой и хитрый умысел, иначе композитор не взял бы её в жёны.
Александр Градский с супругой Мариной © ТАСС / Вадим Тараканов
Вероятнее всего, вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко подставили. Такое мнение высказал друг музыканта, журналист Алексей Романов, комментируя историю с ограблением женщины на 100 млн рублей.
"С Мариной я знаком меньше. Наличие у неё большой суммы наличных у меня вопросов не вызывает. Скорее всего, её подставили. Сама она, по моему мнению, на какой-то злой и хитрый умысел не способна. Иначе Саша бы не взял её в жёны", — сказал он "Вечерней Москве".
Журналист убеждён, что родственники музыканта не могли угрожать Коташенко. Дети композитора Даниил и Мария воспитаны самим Градским, и они не будут с пеной у рта доказывать право на что-либо, а спокойно договорятся обо всём, если уже не договорились, заметил он. На данный момент следствие не исключает версию о том, что вдова Градского инсценировала ограбление, чтобы решить вопрос с наследством в свою пользу. Адвокат Тимур Чанышев предупредил, что за дачу ложных показаний Коташенко может грозить от двух до шести лет лишения свободы.
Ранее друг Градского — журналист Андрей Караулов — заявил, что знает организатора ограбления Марины Коташенко. По его словам, "вдову уже раздели" и она "в этой истории уже всё потеряла".
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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