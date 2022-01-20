Друг Градского Романов уверен, что вдову музыканта подставили историей с ограблением

Вероятнее всего, вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко подставили. Такое мнение высказал друг музыканта, журналист Алексей Романов, комментируя историю с ограблением женщины на 100 млн рублей.

"С Мариной я знаком меньше. Наличие у неё большой суммы наличных у меня вопросов не вызывает. Скорее всего, её подставили. Сама она, по моему мнению, на какой-то злой и хитрый умысел не способна. Иначе Саша бы не взял её в жёны", — сказал он "Вечерней Москве".

Журналист убеждён, что родственники музыканта не могли угрожать Коташенко. Дети композитора Даниил и Мария воспитаны самим Градским, и они не будут с пеной у рта доказывать право на что-либо, а спокойно договорятся обо всём, если уже не договорились, заметил он. На данный момент следствие не исключает версию о том, что вдова Градского инсценировала ограбление, чтобы решить вопрос с наследством в свою пользу. Адвокат Тимур Чанышев предупредил, что за дачу ложных показаний Коташенко может грозить от двух до шести лет лишения свободы.