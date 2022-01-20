В Подмосковье школьник выпил предложенные подругой транквилизаторы и загремел в реанимацию

Восьмиклассник в подмосковном Звенигороде выпил неизвестные таблетки, после чего попал в реанимацию с отравлением психотропными препаратами. Оказалось, он употребил транквилизатор, причём просроченный на год, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Всё произошло после тренировки в секции по футболу, где занимаются местные ребята. Блистер из сумки достала одна из девочек. На вопрос, от чего таблетки, ответила, что не помнит и, возможно, они от живота. Тогда один из учеников положил таблетку в рот и сразу выплюнул, заявив, что она очень горькая. В этот момент другой несовершеннолетний схватил блистер и съел две таблетки, в шутку сказав, что у него болит живот.

Уже в автобусе у мальчика живот заболел по-настоящему, а когда он с друзьями вышел на улицу, то упал на землю, потеряв сознание. Проходившая мимо женщина довела мальчика до дома. Мать, увидев сына в неадекватном состоянии и с расширенными зрачками, поспешила вызвать скорую. В куртке ребёнка она нашла пустой блистер, в общей сложности школьник мог выпить около восьми таблеток. Парня госпитализировали с отравлением психотропными препаратами.

Оказалось, что лекарство было транквилизатором, причём просроченным на год. Девочка рассказала правоохранителям, что не понимает, как таблетки оказались в её сумке, ведь до тренировки их там не было. Её родители заверили, что у них дома подобных лекарств никогда не было, тем более что препарат был выпущен в 2017 году. Сейчас мальчик в реанимации, полицейские проводят проверку.