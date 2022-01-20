Игрок "Краснодара" Вильена рассказал, хочет ли остаться в Испании после окончания аренды

Футболист "Краснодара" Тонни де Вильена, который перешёл в аренду в испанский "Эспаньол", рассказал, что хочет остаться в клубе и после окончания срока аренды.

"Конечно, я бы хотел (остаться в Испании.— Прим. Лайфа)", — заявил Вильена в беседе с Mundo Deportivo.