Игрок "Краснодара" Вильена рассказал, хочет ли остаться в Испании после окончания аренды
Напомним, полузащитник "быков" ближайшие полгода проведёт в составе одного из середняков Примеры.
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Футболист "Краснодара" Тонни де Вильена, который перешёл в аренду в испанский "Эспаньол", рассказал, что хочет остаться в клубе и после окончания срока аренды.
"Конечно, я бы хотел (остаться в Испании.— Прим. Лайфа)", — заявил Вильена в беседе с Mundo Deportivo.
Он также рассказал, что мог перейти в "Эспаньол" ещё прошлым летом, однако тогда не было времени для согласования перехода.
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