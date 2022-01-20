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Игрок "Краснодара" Вильена рассказал, хочет ли остаться в Испании после окончания аренды

Напомним, полузащитник "быков" ближайшие полгода проведёт в составе одного из середняков Примеры.

20 января, 13:24

Фото © rcdespanyol.com

Футболист "Краснодара" Тонни де Вильена, который перешёл в аренду в испанский "Эспаньол", рассказал, что хочет остаться в клубе и после окончания срока аренды.

"Конечно, я бы хотел (остаться в Испании.— Прим. Лайфа)", — заявил Вильена в беседе с Mundo Deportivo.

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Он также рассказал, что мог перейти в "Эспаньол" ещё прошлым летом, однако тогда не было времени для согласования перехода.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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