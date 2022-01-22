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Житель Литвы выиграл в лотерею 24 млн евро

Счастливый билет он купил два дня назад в одном из продовольственных магазинов Вильнюса.

22 января, 14:53
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В Литве мужчина выиграл в лотерею 24 миллиона евро. Как сообщает портал lrytas.lt, на сегодняшний день эта сумма является рекордной среди выигрышей в странах Балтии.

Счастливый билет мужчина приобрёл два дня назад в одном из продовольственных магазинов Вильнюса. Отмечается, что общая сумма приза составляла 48 миллионов евро, которые разделили между собой победители из Германии и Литвы.

"Точная сумма выигрыша составила 24 000 400,10 евро. <...> Заместитель главного директора одного из организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только в Литве, но и во всех странах Балтии", — говорится в публикации.

Предыдущий рекорд выигрыша был установлен в прошлом году. Тогда житель Вильнюса зашёл в магазин за водой, купил билет и выиграл 13 миллионов евро.

Ранее Лайф рассказывал, что двое привитых от коронавирусной инфекции москвичей выиграли по однокомнатной квартире.

В Минтруде исключили лишение россиян детских пособий из-за выигрыша в лотерею

В Минтруде исключили лишение россиян детских пособий из-за выигрыша в лотерею

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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