Житель Литвы выиграл в лотерею 24 млн евро

В Литве мужчина выиграл в лотерею 24 миллиона евро. Как сообщает портал lrytas.lt, на сегодняшний день эта сумма является рекордной среди выигрышей в странах Балтии.

Счастливый билет мужчина приобрёл два дня назад в одном из продовольственных магазинов Вильнюса. Отмечается, что общая сумма приза составляла 48 миллионов евро, которые разделили между собой победители из Германии и Литвы.

"Точная сумма выигрыша составила 24 000 400,10 евро. <...> Заместитель главного директора одного из организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только в Литве, но и во всех странах Балтии", — говорится в публикации.

Предыдущий рекорд выигрыша был установлен в прошлом году. Тогда житель Вильнюса зашёл в магазин за водой, купил билет и выиграл 13 миллионов евро.