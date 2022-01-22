Товарищеский матч "Зенита" закончился досрочно из-за драки
При этом фамилии зачинщиков потасовки не называются.
Видео Telegram / "Ленинградское время"
Товарищеский матч питерского "Зенита" на сборах в ОАЭ закончился досрочно из-за драки на поле, сообщает Sport24.
К этому моменту команды забили друг другу по два мяча. В составе петербуржцев мячами отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.
Издание сообщает, что игроки хотели разобраться один на один. При этом фамилии зачинщиков потасовки не называются. Впоследствии их удалось разнять.
Комментариев: 0