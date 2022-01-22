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Товарищеский матч "Зенита" закончился досрочно из-за драки

При этом фамилии зачинщиков потасовки не называются.

22 января, 14:59

Видео Telegram / "Ленинградское время"

Товарищеский матч питерского "Зенита" на сборах в ОАЭ закончился досрочно из-за драки на поле, сообщает Sport24.

К этому моменту команды забили друг другу по два мяча. В составе петербуржцев мячами отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

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Издание сообщает, что игроки хотели разобраться один на один. При этом фамилии зачинщиков потасовки не называются. Впоследствии их удалось разнять.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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