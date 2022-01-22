Товарищеский матч "Зенита" закончился досрочно из-за драки

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Товарищеский матч питерского "Зенита" на сборах в ОАЭ закончился досрочно из-за драки на поле, сообщает Sport24.

К этому моменту команды забили друг другу по два мяча. В составе петербуржцев мячами отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев.