Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2022, 18:17

Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой

Виктор Медведчук © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Виктор Медведчук © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

Создание в Госдуме групп по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе и украинским, является важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Создание группы дружбы между парламентами России и Украины — важный шаг к нормализации отношений между нашими странами", — говорится в заявлении Медведчука.

Нардеп Разумков призвал Зеленского рассказать, что на самом деле происходит на Украине
Нардеп Разумков призвал Зеленского рассказать, что на самом деле происходит на Украине

По мнению украинского политика, работа контактных парламентских групп в нынешних условиях поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

Куратором группы ГД по взаимодействию с Верховной радой стал замглавы Комитета по информационной политике Евгений Попов. Он пояснил, что планируется работа не только с парламентом, но и другими украинскими организациями, желающими идти на контакт.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в распространении паники и страха среди населения страны.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Верховная рада
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar