Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой

По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

Создание в Госдуме групп по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе и украинским, является важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Создание группы дружбы между парламентами России и Украины — важный шаг к нормализации отношений между нашими странами", — говорится в заявлении Медведчука.

По мнению украинского политика, работа контактных парламентских групп в нынешних условиях поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

Куратором группы ГД по взаимодействию с Верховной радой стал замглавы Комитета по информационной политике Евгений Попов. Он пояснил, что планируется работа не только с парламентом, но и другими украинскими организациями, желающими идти на контакт.