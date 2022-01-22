Американский Time поместил на обложку сноубордистку вместо Навального
Выбор пал на 21-летнюю американскую спортсменку корейского происхождения Хлою Ким.
Обложки американского журнала Time © Instagram / time
В Сети обратили внимание, что Алексей Навальный не попадёт на обложку американского журнала Time. Выпуск с блогером на обложке предназначен исключительно для международной версии журнала, которая существует в основном в электронном виде.
Издание выпустило интервью с политиком, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области. При этом в печать в США журнал вышел с обложкой, на которой изображена 21-летняя американская сноубордистка корейского происхождения Хлоя Ким. На Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане она взяла золото в финале женского хафпайпа и готова вновь одержать победу. По версии пользователей, всё дело в том, что американцем российский блогер не интересен.
А ранее Time поместил на обложку Байдена, над которым после года у власти сгустились тучи. Среди папок на рабочем столе, заливаемом дождём, есть документы с названиями "Инфляция", "Путин". К записи прикреплена статья с критикой президента США и его правительства.
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