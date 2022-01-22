Американский Time поместил на обложку сноубордистку вместо Навального

В Сети обратили внимание, что Алексей Навальный не попадёт на обложку американского журнала Time. Выпуск с блогером на обложке предназначен исключительно для международной версии журнала, которая существует в основном в электронном виде.

Издание выпустило интервью с политиком, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области. При этом в печать в США журнал вышел с обложкой, на которой изображена 21-летняя американская сноубордистка корейского происхождения Хлоя Ким. На Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане она взяла золото в финале женского хафпайпа и готова вновь одержать победу. По версии пользователей, всё дело в том, что американцем российский блогер не интересен.