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Американский Time поместил на обложку сноубордистку вместо Навального

Выбор пал на 21-летнюю американскую спортсменку корейского происхождения Хлою Ким.

22 января, 15:05
<p>Обложки американского журнала Time © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/time/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">time</a></p>

Обложки американского журнала Time © Instagram / time

В Сети обратили внимание, что Алексей Навальный не попадёт на обложку американского журнала Time. Выпуск с блогером на обложке предназначен исключительно для международной версии журнала, которая существует в основном в электронном виде.

Издание выпустило интервью с политиком, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области. При этом в печать в США журнал вышел с обложкой, на которой изображена 21-летняя американская сноубордистка корейского происхождения Хлоя Ким. На Олимпийских играх в 2018 году в Пхёнчхане она взяла золото в финале женского хафпайпа и готова вновь одержать победу. По версии пользователей, всё дело в том, что американцем российский блогер не интересен.

Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

А ранее Time поместил на обложку Байдена, над которым после года у власти сгустились тучи. Среди папок на рабочем столе, заливаемом дождём, есть документы с названиями "Инфляция", "Путин". К записи прикреплена статья с критикой президента США и его правительства.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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