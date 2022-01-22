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Зеленский пообещал "очень скоро" провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом

По словам лидера Незалежной, это событие будет ежегодно отмечаться.

22 января, 15:11
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Несмотря на то что Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века", вернутся в её состав, и тогда будет провозглашён Акт об объединении с этими территориями, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Трансляция велась на странице офиса главы государства в Facebook.

"Около ста лет назад был провозглашён Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, уже очень давно — восьмой год подряд", — сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что страна воссоединится "очень скоро, не через века". Глава Украины отметил, что тогда в Донецке и в Крыму будет провозглашён новый Акт объединения и это событие будет ежегодно отмечаться.

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А ранее нардеп Разумков призвал Зеленского рассказать, что на самом деле происходит на Украине. Он также указал на то, что для главы государства неприемлемо уезжать в отпуск в столь непростое для страны время.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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