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Один человек погиб во время стрельбы в Торонто

Инцидент произошёл ночью в районе Норт-Йорк на одной из парковок.

22 января, 17:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CTVToronto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CTV Toronto</a></p>

Фото © Twitter / CTV Toronto

В Канаде один человек погиб в результате стрельбы в северной части города Торонто провинции Онтарио. Об этом сообщил в субботу телеканал CTV.

Инцидент произошёл ночью в районе Норт-Йорк на одной из парковок. Предположительно, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. На месте происшествия полицейские обнаружили труп молодого мужчины, сейчас стрелявших разыскивают.

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Полицейский застрелил задержанного в реанимации

В том же районе ночью неизвестные на улице ранили из огнестрельного оружия мужчину. Уточняется, что пострадавший и нападавшие находились на одной вечеринке. Так, полиция начала расследование по факту стрельбы и проведения мероприятий, которые запрещены в провинции из-за пандемии.

Ранее в США двое неизвестных обстреляли школьный автобус, погиб подросток. Другие подробности, равно как и мотивы преступления, остались неизвестны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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