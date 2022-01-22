Один человек погиб во время стрельбы в Торонто

В Канаде один человек погиб в результате стрельбы в северной части города Торонто провинции Онтарио. Об этом сообщил в субботу телеканал CTV.

Инцидент произошёл ночью в районе Норт-Йорк на одной из парковок. Предположительно, стрельбу устроили пассажиры двух автомобилей. На месте происшествия полицейские обнаружили труп молодого мужчины, сейчас стрелявших разыскивают.

В том же районе ночью неизвестные на улице ранили из огнестрельного оружия мужчину. Уточняется, что пострадавший и нападавшие находились на одной вечеринке. Так, полиция начала расследование по факту стрельбы и проведения мероприятий, которые запрещены в провинции из-за пандемии.