Глава "Молодёжки ОНФ" потребовал жёсткой реакции на трагедию с растерзанной псами девочки

Руководитель "Молодёжки ОНФ" депутат Госдумы Игорь Кастюкевич потребовал жёсткой реакции на трагедию с растерзанной бродячими псами девочки в селе Домна Забайкальского края. Соответствующий пост он выложил на своей странице в "Инстаграме".

"Каждый год одно и то же. Жители неоднократно обращаются, жалуются во все инстанции, буквально бьют в набат о том, что стаи бродячих собак расплодились настолько, что самим из дому выйти страшно. Не то что детей отпустить. Но местные власти не реагируют. Прячутся за отписки, кивают на законы, ограниченность финансов, проигранные торги, а потом происходит то, что невозможно "отмотать назад". И что теперь скажут местные власти? Чем объяснят своё бездействие, ценой которому стала человеческая, детская жизнь?!" — написал он.

Кастюкевич принёс свои соболезнования близким и родным девочки, а также всем жителям села Домна. Он добавил, что направит соответствующий запрос в СК РФ, чтобы это дело взяли на особый контроль. Однако, по словам депутата, ничего уже не сможет вернуть ребёнка родителям и смягчить боль.

"Наш долг — работать над тем, чтобы подобных случаев в нашей стране не было. И, когда речь идёт о защите человеческой жизни и здоровья, реакция властей всех уровней должна быть оперативной и жёсткой. В таких вопросах полумер быть не должно", — заключил Кастюкевич.

Также трагедию прокомментировала депутат Государственной думы ФС РФ, первый зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Она заявила, что родным и близким девочки будет оказана психологическая поддержка и материальная помощь.

"На вылов и стерилизацию бродячих собак выделяются огромные деньги, миллиарды по стране! Так почему мы до сих пор не можем быть спокойны за своих детей? Это ужасная трагедия должна стать последней", — написала Буцкая на своей странице в "Инстаграме".

Она также призвала проверить все муниципалитеты, изолировать и стерилизовать всех бездомных собак. Буцкая подчеркнула, что в этом случае должна быть личная ответственность гендиректоров компаний, которые выигрывают тендеры на отлов собак.

"Тут за каждым бюджетным рублём стоит жизнь наших детей, наших пожилых родителей, да и нас с вами. Отбиться от стаи собак практически нет шансов. Взяла эту ситуацию на личный контроль!" — заключила депутат.