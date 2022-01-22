Le Figaro: НАТО учится отражать российскую "атаку" в Прибалтике

Страны Прибалтики превратились в один сплошной тренировочный полигон для войск НАТО. Об очередных учениях пишет Le Figaro, называя их целью отработку сдерживания российской "атаки".

"На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — подчёркивается в издании.

Автор статьи обращает внимание на сложности в учениях — это языковой барьер у солдат и разный уровень подготовки. Так, в Эстонии высадились тысячи военных из Франции и Британии. В марте сюда прибудут ещё и датские подразделения.

В Латвии тренируются под командованием канадцев натовские военные из десяти стран. А в Литву прибыли солдаты из шести государств, здесь тон задаёт Германия. Не обошли стороной учения и Польшу, где силы альянса возглавили американцы. По утверждению издания, военный контингент НАТО в Прибалтике будет лишь увеличиваться в ближайшие годы, и вряд ли можно говорить о понижении градуса напряжённости в регионе.