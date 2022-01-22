Доктор Мясников сравнил капли для носа с наркотиками

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил сосудосуживающие капли от насморка с наркотиками. При этом он отметил, что зависимость они вызывают ещё быстрее.

"Вы капаете (назальные капли. — Прим. ред.), и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики", — сказал врач в эфире канала "Россия-1".

А когда действие препарата заканчивается, заложенность носа возвращается, при этом в ещё более тяжёлой форме. После пациенты снова закапывают препарат — и так по кругу, из-за чего и возникает зависимость. По словам медика, это называется медикаментозным ринитом, он вызывает довольно серьёзные проблемы. В таком случае уже не обойтись без гормонов, причём лечение от зависимости занимает несколько недель. Поэтому врач посоветовал не увлекаться каплями для носа и использовать их не более трёх-пяти дней подряд.

При этом есть и лекарства, которые сами могут вызвать заложенность носа. Среди таких Мясников выделил средство от эректильной дисфункции силденафил, ряд препаратов от гипертонии, например метопролол и каптоприл, и эстроген. Также с опасением необходимо отнестись к ибупрофену и диклофенаку. Кроме того, насморк может возникнуть и при некоторых хронических заболеваниях, например гастроэзофагеальном рефлюксе, саркоидозе и болезнях щитовидки.