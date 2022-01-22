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Bild: Командующий ВМС Германии Шенбах подал в отставку после критики за слова о Крыме

По данным СМИ, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку вице-адмирала.

22 января, 20:47
<p>Кай-Ахим Шенбах © <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Kay-Achim_Sch%C3%B6nbach.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Кай-Ахим Шенбах © Wikipedia

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после того, как на него обрушилась критика за слова о том, что Крым никогда не будет частью Украины. Об этом сообщает газета Bild.

По данным СМИ, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку командующего.

МИД Украины вызвал посла Германии из-за слов командующего ВМС о "российском Крыме"

МИД Украины вызвал посла Германии из-за слов командующего ВМС о "российском Крыме"

Напомним, ранее Кай-Ахим Шенбах сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. По данным СМИ, Минобороны и МИД Германии осудили главу ВМС за слова о российском Крыме.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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