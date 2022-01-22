Bild: Командующий ВМС Германии Шенбах подал в отставку после критики за слова о Крыме

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после того, как на него обрушилась критика за слова о том, что Крым никогда не будет частью Украины. Об этом сообщает газета Bild.

Напомним, ранее Кай-Ахим Шенбах сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. По данным СМИ, Минобороны и МИД Германии осудили главу ВМС за слова о российском Крыме.