Российскому шахматисту Дубову засчитали поражение из-за отказа надеть маску
Это произошло на турнире в Вейк-ан-Зее. Ранее в окружении россиянина был выявлен случай коронавируса. При этом экспресс-тест самого Дубова показал отрицательный результат.
Российский шахматист Даниил Дубов. © ТАСС / Пётр Ковалёв
Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение в седьмом туре турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), так как отказался проводить встречу в маске. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Дубов должен был чёрными фигурами играть против голландца Аниша Гири, однако не явился на матч.
"Дубов не будет играть в 7-м туре. Из-за заражения CoViD-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл свою партию. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", — отметили организаторы турнира.
При этом экспресс-тестирование самого россиянина показало отрицательный результат на ковид. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место с 2,5 очками. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (пять баллов). На втором месте Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (4,5 очка). По четыре балла набрали Гири, россиянин Андрей Есипенко, Видит Гуджрати из Индии, а также венгр Рихард Раппорт.
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