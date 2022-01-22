Российскому шахматисту Дубову засчитали поражение из-за отказа надеть маску

Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение в седьмом туре турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), так как отказался проводить встречу в маске. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Дубов должен был чёрными фигурами играть против голландца Аниша Гири, однако не явился на матч.

"Дубов не будет играть в 7-м туре. Из-за заражения CoViD-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл свою партию. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", — отметили организаторы турнира.