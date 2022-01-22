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Российскому шахматисту Дубову засчитали поражение из-за отказа надеть маску

Это произошло на турнире в Вейк-ан-Зее. Ранее в окружении россиянина был выявлен случай коронавируса. При этом экспресс-тест самого Дубова показал отрицательный результат.

22 января, 20:24
<p>Российский шахматист Даниил Дубов. © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Российский шахматист Даниил Дубов. © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение в седьмом туре турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), так как отказался проводить встречу в маске. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Дубов должен был чёрными фигурами играть против голландца Аниша Гири, однако не явился на матч.

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"Дубов не будет играть в 7-м туре. Из-за заражения CoViD-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл свою партию. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", — отметили организаторы турнира.

При этом экспресс-тестирование самого россиянина показало отрицательный результат на ковид. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место с 2,5 очками. Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (пять баллов). На втором месте Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана (4,5 очка). По четыре балла набрали Гири, россиянин Андрей Есипенко, Видит Гуджрати из Индии, а также венгр Рихард Раппорт.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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