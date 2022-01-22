Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
Первое заседание парламента по выборам главы государства назначено уже на 24 января.
Сильвио Берлускони © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI
Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Заявление от имени политика зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе онлайн-встречи представителей коалиции, в которой лидер партии "Вперёд, Италия" не принял участия.
"Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус", — говорилось в обращении Берлускони.
Отметим, что ранее бывший премьер Италии из своей виллы в Аркоре под Миланом провёл онлайн-совещание с руководством своей партии и министрами, представляющими её в правительстве. В ходе встречи второе лицо в партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни заявил, что её курсом является продолжение работы нынешнего премьера Марио Драги, который многими аналитиками рассматривается как возможный будущий президент Италии.
При этом после отказа Берлускони за два дня до голосования сложилась ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого фланга не озвучили своих кандидатур. Первое заседание парламента для выборов президента Италии назначено на 24 января. Согласно конституции страны, глава государства избирается на совместном заседании обеих палат, в котором участвуют также делегаты от всех 20 областей Италии. Избрание президента "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". Однако после третьего тура для избрания достаточно набрать простое большинство голосов.
В последнее время у 85-летнего Берлускони наблюдаются проблемы со здоровьем, политик часто оказывается в больнице. Так, в январе прошлого года причиной госпитализации стала сердечная аритмия, в марте сообщалось просто о неких проблемах со здоровьем. В августе Берлускони также попал в больницу. А в сентябре 2020 года он перенёс коронавирус.
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