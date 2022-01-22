Берлускони решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Заявление от имени политика зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе онлайн-встречи представителей коалиции, в которой лидер партии "Вперёд, Италия" не принял участия.

"Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус", — говорилось в обращении Берлускони.

Отметим, что ранее бывший премьер Италии из своей виллы в Аркоре под Миланом провёл онлайн-совещание с руководством своей партии и министрами, представляющими её в правительстве. В ходе встречи второе лицо в партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни заявил, что её курсом является продолжение работы нынешнего премьера Марио Драги, который многими аналитиками рассматривается как возможный будущий президент Италии.