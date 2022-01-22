Офис Зеленского: Встреча советников "нормандского формата" состоится 26 января в Париже

Встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" состоится 26 января в Париже. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четвёрки" 26 января в Париже", — приводит его слова УНИАН.

Ранее СМИ сообщали, что встреча состоится 25 января. Принять участие в ней должен заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.