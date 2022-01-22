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Офис Зеленского: Встреча советников "нормандского формата" состоится 26 января в Париже

Как сообщалось ранее, принять участие в ней должен заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

22 января, 19:48

Флаги стран – участниц "нормандской четвёрки" © ТАСС / Михаил Метцель

Встреча советников лидеров "нормандской четвёрки" состоится 26 января в Париже. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четвёрки" 26 января в Париже", — приводит его слова УНИАН.

Ранее СМИ сообщали, что встреча состоится 25 января. Принять участие в ней должен заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

В "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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