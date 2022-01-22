В Подмосковье муж и жена насмерть отравились неизвестным веществом
Их девятилетний сын госпитализирован. При осмотре квартиры была обнаружена стоящая на плите кастрюля с супом, которую отправят на экспертизу.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
В подмосковном посёлке Обухово найдены тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения с признаками отравления, их девятилетний сын госпитализирован. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина посёлка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также доставила в медицинское учреждение сына погибших", — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что вероятной причиной происшествия стало пищевое отравление. При осмотре квартиры была обнаружена стоящая на плите кастрюля с супом, которую отправят на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Тюмени девять человек стали жертвами отравления метиловым спиртом. Подозреваемые уже установлены — они с 3 января продавали смертельно опасные напитки в нескольких торговых точках города.
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