В Подмосковье муж и жена насмерть отравились неизвестным веществом

В подмосковном посёлке Обухово найдены тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения с признаками отравления, их девятилетний сын госпитализирован. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина посёлка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также доставила в медицинское учреждение сына погибших", — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что вероятной причиной происшествия стало пищевое отравление. При осмотре квартиры была обнаружена стоящая на плите кастрюля с супом, которую отправят на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.