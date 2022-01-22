Умерла актриса из фильма "Зойкина квартира" Ольга Шрамко

Стало известно о смерти советской и российской актрисы кино и театра Ольги Шрамко. Ей было 57 лет. О трагическом событии сообщили в музее-заповеднике "Михайловское", где она последние годы работала экскурсоводом.

"Для нас, сотрудников Пушкинского заповедника, уход Ольги Юрьевны Шрамко — это огромная и невосполнимая утрата", — уточнили в музее и назвали актрису необыкновенно обаятельным человеком.

Шрамко не стало ещё 13 января, однако объявили об этом только сейчас. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь, какая именно — не сообщается. Борьбу с ней женщина вела долгие годы.

Ольга Шрамко известна зрителям по фильмам "Зойкина квартира", "Трава зелена", "Женщина дня". Она играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (сегодня — "Балтийский дом"). А с 2016 года работала экскурсоводом в Пушкинском заповеднике.