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Умерла актриса из фильма "Зойкина квартира" Ольга Шрамко

Причиной смерти стала тяжёлая болезнь, с которой она боролась многие годы.

22 января, 19:03
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-50667602_21499?w=wall-50667602_21499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пушкинский заповедник</a></p>

Фото © VK / Пушкинский заповедник

Стало известно о смерти советской и российской актрисы кино и театра Ольги Шрамко. Ей было 57 лет. О трагическом событии сообщили в музее-заповеднике "Михайловское", где она последние годы работала экскурсоводом.

"Для нас, сотрудников Пушкинского заповедника, уход Ольги Юрьевны Шрамко — это огромная и невосполнимая утрата", уточнили в музее и назвали актрису необыкновенно обаятельным человеком.

Шрамко не стало ещё 13 января, однако объявили об этом только сейчас. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь, какая именно — не сообщается. Борьбу с ней женщина вела долгие годы.

Ольга Шрамко известна зрителям по фильмам "Зойкина квартира", "Трава зелена", "Женщина дня". Она играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (сегодня — "Балтийский дом"). А с 2016 года работала экскурсоводом в Пушкинском заповеднике.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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