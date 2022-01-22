Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского освободили после допроса
Речь идёт о родственнике экс-владельца машины, на которой злоумышленники скрылись после преступления.
Марина Коташенко © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Полиция отпустила задержанного по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники.
Как уточняется, задержанным оказался родственник Умеда Джабарова, купившего белый "мерседес", на котором злоумышленники скрылись после преступления. При этом за два дня до нападения Джабаров перепродал автомобиль земляку.
Полицейские пытались задержать Умеда, но нашли только его родственника, которого отпустили после серии допросов, поскольку он не принимал участия в ограблении.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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