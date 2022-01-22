Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского освободили после допроса

Полиция отпустила задержанного по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники.

Как уточняется, задержанным оказался родственник Умеда Джабарова, купившего белый "мерседес", на котором злоумышленники скрылись после преступления. При этом за два дня до нападения Джабаров перепродал автомобиль земляку.