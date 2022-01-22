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Задержанного по подозрению в ограблении вдовы Градского освободили после допроса

Речь идёт о родственнике экс-владельца машины, на которой злоумышленники скрылись после преступления.

22 января, 18:57
<p>Марина Коташенко © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Марина Коташенко © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Полиция отпустила задержанного по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщает МК со ссылкой на источники.

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Как уточняется, задержанным оказался родственник Умеда Джабарова, купившего белый "мерседес", на котором злоумышленники скрылись после преступления. При этом за два дня до нападения Джабаров перепродал автомобиль земляку.

Полицейские пытались задержать Умеда, но нашли только его родственника, которого отпустили после серии допросов, поскольку он не принимал участия в ограблении.

Полиция нашла "мерседес" преступников, ограбивших вдову Градского

Полиция нашла "мерседес" преступников, ограбивших вдову Градского

Напомним, ранее Лайф писал, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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