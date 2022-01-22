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"Я боюсь": Молодой человек попытался сбросить кричащую от ужаса девушку с 14-го этажа

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО, а потерпевшей потребовалась помощь психолога.

22 января, 18:50
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В столице Казахстана полиция задержала парня, который пытался вытолкнуть с балкона 14-го этажа свою девушку. Он угрожал ей пистолетом, который впоследствии оказался игрушечным. О случившемся сообщает Polisia.kz.

Известно, что 23-летний молодой человек повздорил со своей 22-летней возлюбленной и пытался столкнуть с балкона. Предотвратить печальный исход ссоры помогли бдительные местные жители. Девушка в ужасе кричала, её и услышали жильцы. Они обратили внимание на размахивающего пистолетом парня рядом с потерпевшей и вызвали полицию.

"Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный", — отметили в полиции.

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Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который сбросил с балкона четвёртого этажа свою гражданскую жену. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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