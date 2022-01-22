В столице Казахстана полиция задержала парня, который пытался вытолкнуть с балкона 14-го этажа свою девушку. Он угрожал ей пистолетом, который впоследствии оказался игрушечным. О случившемся сообщает Polisia.kz.

Известно, что 23-летний молодой человек повздорил со своей 22-летней возлюбленной и пытался столкнуть с балкона. Предотвратить печальный исход ссоры помогли бдительные местные жители. Девушка в ужасе кричала, её и услышали жильцы. Они обратили внимание на размахивающего пистолетом парня рядом с потерпевшей и вызвали полицию.

"Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный", — отметили в полиции.