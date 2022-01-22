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НАТО предложили способ "нейтрализовать" Калининград в случае войны с Россией

По мнению автора идеи, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить альянсу "много головной боли".

22 января, 18:35

Фото © ТАСС / imago images / Shotshop

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт сообщила, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооружённого конфликта с Россией. Свой способ она изложила в статье для портала 19Fortyfive.

По мнению обозревателя, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО "много головной боли". Она также напомнила, что данный российский регион хорошо вооружён: он обладает высокоточными комплексами "Искандер-М", истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ.

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Чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять необходимые меры, считает Уайт. Как полагает автор, покупка зенитных комплексов (ЗРК) Patriot у США, а также приобретение самолётов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams были бы эффективным ответом на выстроенную РФ систему обороны в этом регионе. Уайт также отметила, что, несмотря на то что Литва не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, Вильнюсу всё равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны.

Добавим, что в американских СМИ Калининград называют "кошмаром НАТО", а представители США и Североатлантического альянса неоднократно заявляли о планах захватить этот регион в случае конфликта с Россией. Военнослужащие альянса на учениях отрабатывают штурм полуэксклава. Военные эксперты называют фантазиями любые заявления о возможности вторгнуться в этот регион России без последствий для Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена с кем-либо обсуждать размещение собственного вооружения, в том числе ракет, в Калининграде.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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