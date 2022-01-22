В Турции арестовали журналиста за оскорбление Эрдогана в прямом эфире

Как уточняется, журналист в прямом эфире упомянула поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Эрдогана. Её слова сразу же вызвали широкий резонанс среди пользователей Сети. На высказывание девушки довольно жёстко отреагировали некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития. Например, пресс-секретарь политсилы Омер Челик назвал её слова безнравственностью и глупостью. А высший совет радио и телевидения (RTÜK) начал расследование против телеканала, на котором транслировалось выступление журналиста.