НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Турции арестовали журналиста за оскорбление Эрдогана в прямом эфире

Девушка упомянула поговорку про скот во дворце в контексте политики главы государства.

22 января, 19:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ay_moon_ay/status/1484918127590785027/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ayşe Aydoğdu</a></p>

Фото © Twitter / Ayşe Aydoğdu

В Турции арестовали журналиста Сенем Кабаш за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Высказывание девушки в прямом эфире вызвало широкий резонанс в соцсетях, передаёт телеканал CNN Turk.

"Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш", — сообщил корреспондент телеканала.

Как уточняется, журналист в прямом эфире упомянула поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Эрдогана. Её слова сразу же вызвали широкий резонанс среди пользователей Сети. На высказывание девушки довольно жёстко отреагировали некоторые официальные лица, представители правящей Партии справедливости и развития. Например, пресс-секретарь политсилы Омер Челик назвал её слова безнравственностью и глупостью. А высший совет радио и телевидения (RTÜK) начал расследование против телеканала, на котором транслировалось выступление журналиста.

Белорусский журналист обозвал Собчак "адской лошадью" за высказывания о Лукашенко

Белорусский журналист обозвал Собчак "адской лошадью" за высказывания о Лукашенко

А ранее британского журналиста поставили на место из-за оскорбления новогодних традиций россиян. Читателей возмутила статья корреспондента Тома Парфитта о чрезмерно эмоциональном праздновании.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1