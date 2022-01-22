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Кадыров заявил, что не угрожал семье экс-судьи Янгулбаева

Руководитель республики обвинил семью в пособничестве терроризму и экстремизму.

22 января, 19:11
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сообщение в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева было не угрозой, а констатацией фактов о неминуемости законного наказания.

"Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание", — отметил он в новой публикации.

Кадыров сообщил, что семья Янгулбаевых призывает к терроризму и экстремизму. Согласно переписке, опубликованной в Сети, именно они организовали нападение в Турции на экс-сотрудника правоохранительных органов из Чечни, указал он. По словам главы региона, из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьёй однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети.

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Он уверен, что Янгулбаевых необходимо задержать, а если они окажут сопротивление — "уничтожить как пособников террористов". При этом, по его словам, будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не "разозлённые их оскорблениями чеченцы".

"Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Представитель Кремля заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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