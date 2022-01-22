Кадыров заявил, что не угрожал семье экс-судьи Янгулбаева
Руководитель республики обвинил семью в пособничестве терроризму и экстремизму.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сообщение в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева было не угрозой, а констатацией фактов о неминуемости законного наказания.
"Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание", — отметил он в новой публикации.
Кадыров сообщил, что семья Янгулбаевых призывает к терроризму и экстремизму. Согласно переписке, опубликованной в Сети, именно они организовали нападение в Турции на экс-сотрудника правоохранительных органов из Чечни, указал он. По словам главы региона, из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьёй однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети.
Он уверен, что Янгулбаевых необходимо задержать, а если они окажут сопротивление — "уничтожить как пособников террористов". При этом, по его словам, будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не "разозлённые их оскорблениями чеченцы".
"Так что пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание", — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правоохранителям вопрос о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Представитель Кремля заметил, что власти предпочитают не верить подобным сообщениям без подтверждений, ведь сейчас "уж слишком неправдивое время".
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