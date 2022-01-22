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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун перейдёт в немецкий "Байер" по окончании сезона

Иранский футболист подписал контракт с клубом Бундеслиги до июня 2027 года. Летом заканчивается его соглашение с петербуржцами.

22 января, 19:07

Сердар Азмун © ТАСС / Сергей Бобылев

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с "Байером". Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Футболист начнёт играть за "фармацевтов" с сезона 2022/2023. 27-летний форвард заключил контракт с "Байером" до июня 2027 года.

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"Мы очень рады этому трансферу. Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне", — подчеркнул спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

По его словам, с приходом Азмуна линия нападения "Байера" приобретёт дополнительные качества, игрок сделает атаку "ещё более непредсказуемой и мощной".

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Слухи об уходе иранца из "Зенита" ходили несколько последних месяцев. По данным СМИ, на него претендовали многие европейские клубы, включая "Ювентус", "Бернли", "Лион", "Ньюкасл", "Арсенал" и другие.

Азмун выступал за "Зенит" с 2019 года. До этого он играл в "Рубине" и "Ростове". Стоит отметить, что в "Байере" выступает ещё один экс-футболист сине-бело-голубых — вратарь Андрей Лунёв.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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