Нападающий "Зенита" Сердар Азмун перейдёт в немецкий "Байер" по окончании сезона

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун подписал контракт с "Байером". Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Футболист начнёт играть за "фармацевтов" с сезона 2022/2023. 27-летний форвард заключил контракт с "Байером" до июня 2027 года.

"Мы очень рады этому трансферу. Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне", — подчеркнул спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

По его словам, с приходом Азмуна линия нападения "Байера" приобретёт дополнительные качества, игрок сделает атаку "ещё более непредсказуемой и мощной".

Слухи об уходе иранца из "Зенита" ходили несколько последних месяцев. По данным СМИ, на него претендовали многие европейские клубы, включая "Ювентус", "Бернли", "Лион", "Ньюкасл", "Арсенал" и другие.