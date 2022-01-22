Пушилин заявил, что ДНР наблюдает около 120 тысяч военных Украины у линии соприкосновения
Также глава республики отметил, что в Донецк поступает информация о присутствии у линии соприкосновения иностранных частных военных компаний (ЧВК), но стопроцентного подтверждения этих данных пока нет.
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В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдают около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны, — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трёх с половиной", — сказал Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По его словам, они находятся примерно в ста километрах от границы с Россией. Также Пушилин отметил, что в ДНР поступает информация о присутствии у линии соприкосновения иностранных частных военных компаний (ЧВК), но стопроцентного подтверждения этих данных пока нет.
"То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то есть и количественного, у меня нет", — отметил глава республики.
Пушилин добавил, что в Донецке допускают провокации Киева на промышленных объектах в Донбассе.
Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Украины к наступлению — переброске оружия и боевиков. По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами.
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