Пушилин заявил, что ДНР наблюдает около 120 тысяч военных Украины у линии соприкосновения

В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдают около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны, — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трёх с половиной", — сказал Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По его словам, они находятся примерно в ста километрах от границы с Россией. Также Пушилин отметил, что в ДНР поступает информация о присутствии у линии соприкосновения иностранных частных военных компаний (ЧВК), но стопроцентного подтверждения этих данных пока нет.

"То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то есть и количественного, у меня нет", — отметил глава республики.

Пушилин добавил, что в Донецке допускают провокации Киева на промышленных объектах в Донбассе.