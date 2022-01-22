Пушилин: ДНР, вопреки истерике западных СМИ, не готовит наступление
Также глава республики отметил, что в Донецке готовы к нападению Украины.
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин. © ТАСС / Николай Тришин
Самопровозглашённая Донецкая Народная Республика (ДНР), вопреки истерике в западных СМИ, не планирует наступление на украинскую сторону.
"Мы же, со своей стороны, готовы (к нападению со стороны Украины. — Прим. Лайфа), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы, вопреки истерике в западных СМИ, пока не готовимся никуда идти в наступление", — отметил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Украины к наступлению — переброске оружия и боевиков. По данным военных ДНР, Киев выгрузил на железнодорожной станции Красноармейск шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами. Также Басурин заявил на днях, что украинские силовики перебросили в Донбасс летальные вооружения, включая предоставленные Великобританией противотанковые комплексы.
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