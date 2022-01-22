Пушилин: ДНР, вопреки истерике западных СМИ, не готовит наступление

"Мы же, со своей стороны, готовы (к нападению со стороны Украины. — Прим. Лайфа), готовы и проверяем периодически слаженность наших подразделений, экстренных служб. По-другому не можем... Кто бы что ни говорил, мы, вопреки истерике в западных СМИ, пока не готовимся никуда идти в наступление", — отметил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".