Посол РФ: Размещение военных баз России в Венесуэле противоречит конституции республики

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что размещение военных баз РФ в стране невозможно по конституции республики. Об этом он сообщил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", — сказал посол.

По словам Мелик-Багдасарова, специалисты РФ работают в Венесуэле, повышая обороноспособность страны. Они занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники.