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Посол РФ: Размещение военных баз России в Венесуэле противоречит конституции республики

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что находящиеся в латиноамериканской стране российские специалисты работают с целью укрепления её обороноспособности.

22 января, 20:39

Вид на столицу Венесуэлы Каракас © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что размещение военных баз РФ в стране невозможно по конституции республики. Об этом он сообщил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", сказал посол.

Песков: Путин и Мадуро не обсуждали вопрос размещения военных баз России в Венесуэле

Песков: Путин и Мадуро не обсуждали вопрос размещения военных баз России в Венесуэле

По словам Мелик-Багдасарова, специалисты РФ работают в Венесуэле, повышая обороноспособность страны. Они занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке. При нынешних отношениях с США и НАТО РФ думает о собственной безопасности, однако, говоря о размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств, подчеркнул представитель Кремля.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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