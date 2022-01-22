Посол РФ: Размещение военных баз России в Венесуэле противоречит конституции республики
Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что находящиеся в латиноамериканской стране российские специалисты работают с целью укрепления её обороноспособности.
Вид на столицу Венесуэлы Каракас © ТАСС / Валерий Шарифулин
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что размещение военных баз РФ в стране невозможно по конституции республики. Об этом он сообщил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", — сказал посол.
По словам Мелик-Багдасарова, специалисты РФ работают в Венесуэле, повышая обороноспособность страны. Они занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке. При нынешних отношениях с США и НАТО РФ думает о собственной безопасности, однако, говоря о размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств, подчеркнул представитель Кремля.
Комментариев: 0