Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска Савкина по делу о взятке. Видео © t.me/mosoblproc

Суд отправил под стражу заместителя главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении заместителя главы городского округа Воскресенск, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте прошлого года Савкин получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.