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Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска Савкина по делу о взятке

Чиновник заключён под стражу до 20 марта. По данным следствия, в марте прошлого года он получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе.

22 января, 21:19

Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска Савкина по делу о взятке. Кадр из видео © t.me/mosoblproc

Суд арестовал замглавы подмосковного Воскресенска Савкина по делу о взятке. Видео © t.me/mosoblproc

Суд отправил под стражу заместителя главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

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"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении заместителя главы городского округа Воскресенск, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта 2022 года", говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте прошлого года Савкин получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.

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Напомним, о задержании Савкина стало известно 21 января. Отмечалось, что полученные в качестве взятки деньги он просил переводить себе на банковскую карту, на чём и попался.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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