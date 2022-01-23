Российский фотограф Владимир Лагранж умер на 83-м году жизни

Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила основатель Фотогалереи имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

"Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушёл", — написала она на своей странице в "Фейсбуке", не уточнив при этом причину смерти.

Владимир Лагранж родился в Москве в 1939 году. В 1959–1963 годах работал в Фотохронике ТАСС, с 1963 по 1989 год — специальный фотокорреспондент журнала "Советский Союз". В 1989–1991 годах работал в журнале "Родина", в 1991–1995 годах — в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Снимки Лагранжа публиковались во многих советских газетах и журналах, а также в зарубежной прессе.