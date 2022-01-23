Посольство России в КНР назвало провокацией публикацию о "просьбе не нападать на Украину"

Публикации агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, является провокацией и фейком. Об этом заявили в Посольстве РФ в Китае.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", — цитирует заявление дипмиссии ТАСС.