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Посольство России в КНР назвало провокацией публикацию о "просьбе не нападать на Украину"

В дипмиссии подчеркнули, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и ясна: Китай выступает за урегулирование разногласий путём диалога в рамках Минских соглашений.

22 января, 21:01

Здание Посольства России в Пекине © ТАСС / Антон Новодережкин

Публикации агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, является провокацией и фейком. Об этом заявили в Посольстве РФ в Китае.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", — цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

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В посольстве добавили, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и ясна: Китай выступает за урегулирование разногласий путём диалога в рамках Минских соглашений.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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