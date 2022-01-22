МИД Германии опроверг разработку плана эвакуации семей дипломатов с Украины
В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за состоянием безопасности персонала дипмиссий ФРГ в Незалежной.
Здание МИД ФРГ © Twitter / GermanyDiplo
МИД Германии опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. В дипведомстве отметили, что подобных мер не проводится. Об этом сообщает DPA.
Ранее издание Bild сообщило, что МИД ФРГ якобы готовит план по эвакуации семей дипломатов с Украины на случай эскалации конфликта в этой стране.
Как уточнили в Министерстве иностранных дел Германии, дипведомство в связи с ситуацией вокруг Незалежной в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.
"Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнёрами в ЕС и на международном уровне", — подчеркнули дипломаты.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Он призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0