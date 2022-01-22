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МИД Германии опроверг разработку плана эвакуации семей дипломатов с Украины

В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за состоянием безопасности персонала дипмиссий ФРГ в Незалежной.

22 января, 20:52

Здание МИД ФРГ © Twitter / GermanyDiplo

МИД Германии опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. В дипведомстве отметили, что подобных мер не проводится. Об этом сообщает DPA.

Ранее издание Bild сообщило, что МИД ФРГ якобы готовит план по эвакуации семей дипломатов с Украины на случай эскалации конфликта в этой стране.

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Как уточнили в Министерстве иностранных дел Германии, дипведомство в связи с ситуацией вокруг Незалежной в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.

"Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнёрами в ЕС и на международном уровне", — подчеркнули дипломаты.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Он призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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