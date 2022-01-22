МИД Германии опроверг разработку плана эвакуации семей дипломатов с Украины

МИД Германии опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. В дипведомстве отметили, что подобных мер не проводится. Об этом сообщает DPA.

Ранее издание Bild сообщило, что МИД ФРГ якобы готовит план по эвакуации семей дипломатов с Украины на случай эскалации конфликта в этой стране.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел Германии, дипведомство в связи с ситуацией вокруг Незалежной в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.