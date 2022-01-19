Захарова назвала провокацией сообщения об "эвакуации" дипломатов РФ из Киева

В МИД России назвали заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об "эвакуации" родственников российских дипломатов с территории Украины провокацией.

"У меня вопрос: какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран?" — спрашивает в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, поведение Белого дома в нынешней ситуации можно назвать провокативным. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что и Белый дом, и газета New York Times вместе с источниками СБУ были вовлечены в подготовку этой провокации.