Захарова назвала провокацией сообщения об "эвакуации" дипломатов РФ из Киева
При этом подчеркнула, что в подготовке к ней участвовала и американская газета, и Белый дом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © VK / МИД России
В МИД России назвали заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об "эвакуации" родственников российских дипломатов с территории Украины провокацией.
"У меня вопрос: какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран?" — спрашивает в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, поведение Белого дома в нынешней ситуации можно назвать провокативным. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что и Белый дом, и газета New York Times вместе с источниками СБУ были вовлечены в подготовку этой провокации.
Напомним, американская газета New York Times заявила, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов из Украины. В своей статье издание ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Незалежной. Однако позже в МИД РФ опровергли эту информацию. По данным ведомства, Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.
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