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В Москве расширят список жителей, которые получат право бесплатного проезда в транспорте

Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения.

19 января, 08:29

Фото © М. Мишина / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Москве расширят список граждан, которые смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, в том числе на пригородных электричках. Теперь это право получит второй родитель в многодетных семьях, а также дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет — независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, необходимо оформить карту москвича. Сделать это можно в центрах госуслуг "Мои документы", для этого нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, фотографию формата три на четыре. Карта будет готова в течение 30 дней после подачи документов. А детям от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте продлевается автоматически.

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А накануне Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан в возрасте старше 60 лет и хронически больных до 1 апреля 2022 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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