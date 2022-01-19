В Москве расширят список жителей, которые получат право бесплатного проезда в транспорте

В Москве расширят список граждан, которые смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, в том числе на пригородных электричках. Теперь это право получит второй родитель в многодетных семьях, а также дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет — независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, необходимо оформить карту москвича. Сделать это можно в центрах госуслуг "Мои документы", для этого нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, фотографию формата три на четыре. Карта будет готова в течение 30 дней после подачи документов. А детям от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте продлевается автоматически.