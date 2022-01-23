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Сердар Азмун назвал переход из "Зенита" в "Байер" шагом в одну из лучших лиг Европы

Форвард отметил, что у "фармацевтов" отличный состав. Иранец также признался, что давно следил за этим клубом и восхищается тем, как он играет.

22 января, 21:09

Сердар Азмун © Instagram / sardar_azmoun

Иранский нападающий Сердар Азмун прокомментировал свой трансфер из петербургского "Зенита" в леверкузенский "Байер". Он охарактеризовал этот переход как "шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы".

Форвард отметил, что у "Байера" отличный состав. Азмун добавил, что давно следил за этим клубом и восхищается тем, как он играет.

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"Возможность в скором времени поиграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я уверен, что усилю команду благодаря своим игровым качествам", — приводит слова Азмуна официальный сайт "фармацевтов".

Ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с "Байером". Футболист начнёт играть за немецкий клуб с сезона 2022/2023. 27-летний форвард заключил контракт с "Байером" до июня 2027 года.

Слухи об уходе иранца из "Зенита" ходили несколько последних месяцев. По данным СМИ, на игрока претендовали многие европейские клубы, включая "Ювентус", "Бернли", "Лион", "Ньюкасл", "Арсенал" и другие.

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Азмун выступал за "Зенит" с 2019 года. До этого он играл в "Рубине" и "Ростове". Стоит отметить, что в "Байере" выступает ещё один экс-футболист сине-бело-голубых — вратарь Андрей Лунёв.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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