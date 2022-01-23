Глава Псковской области Ведерников анонсировал скорую поставку вакцины "Спутник лайт"

В Псковскую область, где ранее закончилась вакцина от ковида "Спутник лайт", в ближайшее время прибудет новая партия препарата. Об этом сообщается в инстаграме губернатора региона Михаила Ведерникова. Он отметил, что переговорил по этому вопросу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

"Договорились, что в самое ближайшее время в регион придёт новая партия вакцины (вакцина уже отгружена и выезжает в регион). Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу за оперативную реакцию и помощь", — подчеркнул Ведерников.

По словам губернатора, отсутствие вакцины на данном этапе частично связано с порчей тысяч доз препарата в конце прошлого года. Служебная проверка по этому делу уже подходит к завершению. Ведерников пообещал сообщить о её итогах.