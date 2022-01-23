Глава Псковской области Ведерников анонсировал скорую поставку вакцины "Спутник лайт"
По его словам, отсутствие препарата на данном этапе частично связано с порчей тысяч доз вакцины в декабре. Проверка по этому делу уже подходит к завершению, губернатор пообещал сообщить о её итогах.
Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Псковскую область, где ранее закончилась вакцина от ковида "Спутник лайт", в ближайшее время прибудет новая партия препарата. Об этом сообщается в инстаграме губернатора региона Михаила Ведерникова. Он отметил, что переговорил по этому вопросу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
"Договорились, что в самое ближайшее время в регион придёт новая партия вакцины (вакцина уже отгружена и выезжает в регион). Выражаю искреннюю благодарность Правительству РФ и лично Михаилу Альбертовичу за оперативную реакцию и помощь", — подчеркнул Ведерников.
По словам губернатора, отсутствие вакцины на данном этапе частично связано с порчей тысяч доз препарата в конце прошлого года. Служебная проверка по этому делу уже подходит к завершению. Ведерников пообещал сообщить о её итогах.
"Несмотря на скорое прибытие новой партии, ещё раз напоминаю, что в текущих эпидусловиях наиболее надёжный вариант — это ревакцинация двухкомпонентной вакциной ("Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак"), — заключил глава Псковской области.
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