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Полиция установила личности всех подростков, издевавшихся над мальчиком под Саратовом

На родителей троих из них составлены административные протоколы. Также несовершеннолетних могут поставить на профилактический учёт.

22 января, 22:08

© ТАСС / Антон Новодережкин

Правоохранители установили личности всех несовершеннолетних участников группового издевательства над подростком в городе Балашове Саратовской области. На родителей троих из них составлены административные протоколы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мальчик стоит на коленях в помещении в окружении не менее четырёх подростков. Они оскорбляли потерпевшего и требовали от него извинений за "гнилой базар" и за "то, что распускал слухи". Также они заставили школьника поцеловать обувь одному из них, после чего этот подросток ударил пострадавшего ногой по лицу. Автор ролика указал, что инцидент произошёл 20 января в Балашове возле запасного эвакуационного выхода торгового центра "Пассаж". Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи начали проверку по факту случившегося.

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"Полицией в настоящее время установлены все участники конфликта, все они являются несовершеннолетними, двум из них по 15 лет. Трое родителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — подчеркнул представитель МВД.

Отмечается, что участников конфликта могут поставить на профилактический учёт. Степень их ответственности будет определяться после оценки тяжести повреждений, нанесённых пострадавшему.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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