МИД Британии обвинил РФ в планах привести к власти в Киеве пророссийского политика Мураева
Также в Лондоне считают, что одновременно с этими планами Москва якобы раздумывает, а не "вторгнуться ли на Украину и оккупировать её".
Евгений Мураев © nashi.ua
МИД Великобритании заявил, что Россия якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое может возглавить экс-депутат Верховной рады лидер партии "Наши" Евгений Мураев.
"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать её. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата", — говорится в заявлении британского дипведомства.
Также в МИД Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". Речь идёт о первом вице-премьере Незалежной в 2012–2014 годах Сергее Арбузове, первом вице-премьере в 2010–2012 годах и главе администрации Виктора Януковича Андрее Клюеве, бывшем заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимире Сивковиче и премьер-министре в 2010–2014 годах Николае Азарове.
"Опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чём думает Кремль", — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, призвав Москву к снятию напряжённости и переговорам.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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