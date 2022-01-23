МИД Британии обвинил РФ в планах привести к власти в Киеве пророссийского политика Мураева

МИД Великобритании заявил, что Россия якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое может возглавить экс-депутат Верховной рады лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать её. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата", — говорится в заявлении британского дипведомства.

Также в МИД Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". Речь идёт о первом вице-премьере Незалежной в 2012–2014 годах Сергее Арбузове, первом вице-премьере в 2010–2012 годах и главе администрации Виктора Януковича Андрее Клюеве, бывшем заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимире Сивковиче и премьер-министре в 2010–2014 годах Николае Азарове.