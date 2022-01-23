МИД России назвал дезинформацией заявление внешнеполитического ведомства Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство.

"Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", — приводит заявление МИД РФ РИА "Новости".

В министерстве призвали представителей британского дипведомства "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".