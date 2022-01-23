"Призываем перестать распространять чушь": МИД ответил на заявление Лондона о планах РФ "посадить" в Киеве пророссийского лидера
В министерстве призвали британских коллег прекратить "провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
Здание МИД РФ © ТАСС / Сергей Фадеичев
МИД России назвал дезинформацией заявление внешнеполитического ведомства Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство.
"Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины", — приводит заявление МИД РФ РИА "Новости".
В министерстве призвали представителей британского дипведомства "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Верховной рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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