Эксперт Арвади назвала симптом ковида, позволяющий выявить омикрон-штамм ещё до теста

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста может указывать боль в горле. Об этом заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

"Мы определённо видим, что боль в горле является предиктором", — приводит её слова NBC.

По словам эксперта, боль в горле является самым распространённым симптомом, позволяющим прогнозировать заражение ковидом. Также Арвади призвала людей, у которых наблюдаются симптомы гриппа или простуды, считать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.