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Эксперт Арвади назвала симптом ковида, позволяющий выявить омикрон-штамм ещё до теста

Также специалист призвала людей, у которых наблюдаются симптомы гриппа или простуды, считать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.

22 января, 23:38

© Pixabay

На заражение омикрон-штаммом коронавируса до получения положительного теста может указывать боль в горле. Об этом заявила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

"Мы определённо видим, что боль в горле является предиктором", — приводит её слова NBC.

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По словам эксперта, боль в горле является самым распространённым симптомом, позволяющим прогнозировать заражение ковидом. Также Арвади призвала людей, у которых наблюдаются симптомы гриппа или простуды, считать, что они заразились коронавирусом, пока тест не покажет обратное.

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Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил, у кого "омикрон" протекает в лёгкой форме. Он отметил, что данный штамм пугает не тяжестью заболевания, а быстротой распространения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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